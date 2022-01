Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LK Cuxhaven, Stadt Geestland/ OT Bad Bederkesa - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Cuxhaven (ots)

Am 22.01.2022, gegen 05:00 Uhr, kam es auf der L 128, aus Bad Bederkesa kommend, in Fahrtrichtung Köhlen, nach derzeitigem Stand zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch zwei 21-jährige Fahrzeugführer. Ein schwarzer Audi A 8 und ein schwarzer Audi A 3 seien beteiligt gewesen. Kurz vor dem Ortseingang Hainmühlen sei es bei einem Überholvorgang zu einer Gefährdung eines Sattelzuges gekommen. Zeugen zu dem Kraftfahrzeugrennen, oder der Fahrzeugführer des LKW, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Tel: 04743/9280) zu melden. Es wurden Strafverfahren gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet.

