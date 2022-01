Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Filiale der Volksbank in Bexhövede

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Bexhövede. In der Nacht von Mittwoch (19.01.2022) auf Donnerstag (20.01.2022) drangen bisher unbekannte Täter gegen 01:20 Uhr über das Dach in die Filiale der Volksbank in Bexhövede ein. Zuvor hatten der oder die Täter bereits ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Im Inneren des Gebäudes wurde anschließend der Alarm ausgelöst, die Täter flüchteten trotz sofortiger, intensiver Fahndungsmaßnahmen unerkannt vom Tatort. Zeugen, denen verdächtige Personen oder PKW aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell