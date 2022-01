Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle in Wingst und Bülkau

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (18.01.2022) kam gegen 18:05 Uhr in Bülkau Sprenge ein Wohnmobil von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitenraum und stürzte dort in einen wasserführenden Graben. Der alleinbeteiligte 50-jährige Fahrer aus Otterndorf blieb nach ersten Feststellungen unverletzt, der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein. Die Polizei geht von einem Schaden im 6-stelligen Euro-Bereich aus.

Am Mittwoch (19.01.2022) kam es gegen 07:10 Uhr auf der Kreisstraße 21 in Wingst Süderbusch zu einem Unfall, bei welchem der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Der 60-jährige Fahrer eines Kleintransporters (Citroen) versuchte aus der Anglerstraße kommend auf die Kreisstraße aufzufahren. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Mann aus der Wingst, welcher die K 21 mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der junge Fahrer leicht und wurde mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt.

