Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Ergänzung zur Pressemitteilung "Unwetter fordert ein Todesopfer und mehr als 100 Polizeieinsätze"

Kreis Unna (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, ist gestern in Kamen ein 77-Jähriger ums Leben gekommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist der Mann gegen 16.35 Uhr bei Wartungsarbeiten an einer defekten Tauchpumpe im Keller seines Wohnhauses in einem Schacht steckengeblieben und bei steigendem Wasserstand ertrunken. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst leiteten noch vor Ort Reanimationsmaßnahmen ein, der 77-jährige Kamener verstarb jedoch wenig später in einem Krankenhaus.

