Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Geestland und Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Geestland zu mehreren Einbrüchen. In der Zeit vom 13.01.2022 - 10:00 Uhr bis zum 17.01.2022 - 09:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Rebhuhnweg in Geestland-Langen einzubrechen. Der oder die Täter versuchten hier die Rollläden zur Terrassentür zu überwinden. Es blieb jedoch beim Versuch.

Am Montag (17.01.2022) drangen unbekannte Täter in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße in Schiffdorf ein und durchsuchten das Haus nach geeignetem Diebesgut.

Am Dienstag (18.01.2022) drangen unbekannte Täter in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:45 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus im Hermann-Harms-Weg in Geestland-Langen ein. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) beziehungsweise der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell