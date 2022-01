Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Firmenhalle - Transporter und hochwertiges Werkzeug entwendet

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Zeit von Sonntag (16.01.2022) - 10:00 Uhr bis Montagmorgen (17.01.2022) - 07:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Firmenhalle einer Garten- und Landschaftsbaufirma in der Straße "Herrenkamp" in Beverstedt ein. Aus der Halle wurde ein Firmenfahrzeug, Renault Master mit Firmenaufschrift entwendet. Ebenfalls wurden diverse hochwertige Werkzeuge, zwei Baustellenradios und zwei Kaffeevollautomaten entwendet. Es ist wahrscheinlich, dass das Diebesgut zum Abtransport in den entwendeten Firmentransporter eingeladen wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell