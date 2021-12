Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (463/2021) Duderstadt: Kundgebung gegen Corona-Politik und Gegendemonstration verlaufen störungsfrei, "Freie Niedersachsen" erstmals auch in Hann. Münden

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (khw/jk) - Am späten Montagnachmittag (20.12.2021) kam es in Duderstadt (Landkreis Göttingen) auf der Markstraße um 18.00 Uhr zu zwei Versammlungen gleichzeitig.

Eine als Mahnwache angezeigte Versammlung unter dem Motto "Wir impfen euch alle [...]" fand vor dem Alten Rathaus statt. Der Anzeigende hatte mit bis zu 50 Teilnehmern gerechnet. Die Versammlung war von der Versammlungsbehörde mit Beschränkungen bestätigt worden. Bei der Versammlung kam es zu mehreren Redebeiträgen. Insgesamt 50 Menschen hatten teilgenommen, bevor der Versammlungsleiter die Versammlung schließlich um 18.23 Uhr beendete.

Während der Vorbereitungen zur Mahnwache ab 17.30 Uhr erschienen parallel dazu in der Spitze 40 Personen unter dem Motto "Freie Niedersachsen" am Ort. Der Einsatzleiter der Polizei, Karl-Hubert Wüstefeld, wertete diese Gruppe als Versammlung. Eine Anzeige bei der Versammlungsbehörde war nicht erfolgt, ein Versammlungsleiter gab sich trotz Ansprache nicht zu erkennen. Die Gruppe selbst sah sich als "Spaziergänger." Den Versammlungsteilnehmern wurden die entsprechenden Beschränkungen bekannt gegeben. Anschließend bewegte sich der Aufzug sich mit Kerzen in der Hand zur Unterkirche und dann zur Oberkirche. Nach dem Absingen von Weihnachtsliedern unter Einhaltung der Abstände löste sich die Versammlung im Bereich des Alten Rathauses gegen 18.50 Uhr auf.

Beide Versammlungen verliefen störungsfrei. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten ihr Einschreiten auf Hinweise auf die Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln beschränken. "Der Polizei Duderstadt war es wichtig, das hohe Gut der Versammlungsfreiheit zu schützen, für einen friedlichen Verlauf zu sorgen, gleichzeitig aber auch die Gesundheitsgefahren zu minimieren." Das ist uns gelungen, stellt der Leiter des Polizeikommissariats Duderstadt, Karl-Hubert Wüstefeld, fest.

"Spaziergang" des Bündnis "Freie Niedersachsen" erstmals auch in Hann. Münden

Ein nahezu identisches Szenario wie in Duderstadt bot sich am Montagnachmittag (20.21.21) erstmals in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Ebenfalls über den Messenger "Telegram" rief das Bündnis "Freie Niedersachsen" hier zu einem "Spaziergang" durch die Innenstadt auf. Die von der Polizei als Versammlung bewertete Aktion war analog Duderstadt im Vorfeld nicht bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden. Das Polizeikommissariat Hann. Münden beobachte den ordnungsgemäßen Ablauf mit einer angemessenen Anzahl an Beamten. In der Spitze nahmen letztlich etwas über 20 Personen an einem Aufzug teil, der sich gegen 17.00 Uhr von der Rotunde aus in Bewegung setzte. Zuvor hatte Einsatzleiter Mathias Klausch die Teilnehmer aufgefordert, die vorgeschriebenen Mindestabstände und die Hygieneregeln einzuhalten.

Auf dem Rathausvorplatz platzierten die Teilnehmer mitgeführte Kerzen um den dortigen Weihnachtsbaum und stimmten ein Weihnachtslied an. Die Abstände wurden coronakonform und gemäß der erteilten beschränkenden Verfügung der Einsatzleitung weitestgehend eingehalten. Anschließend löste sich die Versammlung in Kleingruppen auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell