Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (462/2021) Mit Gerichtsbeschluss gesucht - Psychisch kranker Mann von Beamten am Groner Tor festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner-Tor-Straße

Montag, 20. Dezember 2021, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein per Gerichtsbeschluss unterzubringender, psychisch kranker Mann aus Göttingen ist am Montagnachmittag (20.12.21) gegen 15.00 Uhr von Beamten in der Innenstadt entdeckt und in der Folge festgenommen worden.

Als die Polizisten den 40-Jährigen ansprachen, wollte er flüchten. Die Beamten hinderten ihn daran, indem sie ihn blitzschnell ergriffen und zu Boden brachten. Hier wurden dem Göttinger Handfesseln angelegt. Den spektakulär wirkenden Zugriff überstand der Mann unbeschadet. Er wurde nicht verletzt.

Da die Beamten zu Beginn des Einsatzes über Funk Unterstützung angefordert hatten, eilten zahlreiche weitere Streifenwagen zum Groner Tor, was zu einer größeren Öffentlichkeitswirksamkeit führte. Einige Schaulustige sollen das Geschehen mit dem Handy gefilmt haben.

Für die Dauer des Polizeieinsatzes kam rund um den Einsatzort zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Festgenommene wurde anschließend, wie generell für den Transport von erkrankten Menschen vorgeschriebenen, mit einem Krankenwagen in eine Fachklinik transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell