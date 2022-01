Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen an PKW in Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Sonntagnachmittag (16.01.2022) erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Sachbeschädigungen an PKW im Bereich des Parkplatzes des "Combi-Marktes". Eine Gruppe Jugendlicher hatte hierbei zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr mehrere Außenspiegel von PKW abgetreten. Insgesamt wurden bisher 7 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass die Jugendlichen für weitere Taten in Frage kommen, werden Zeugen und etwaige weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

