Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener nimmt Jugendlichen Geld weg

Ludwigshafen (ots)

Am 21.12.2021, gegen 15:25 Uhr, meldete ein 15-Jähriger der Polizei, dass ihm in der Bahnhofstraße ein Unbekannter soeben 40 Euro unter Androhung von Gewalt aus der Hand gezogen habe. Als die Polizeibeamten vor Ort ankamen, trafen sie sowohl den 15-Jährigen und seinen Freund als auch den Täter an, einen 42-Jährigen. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der erheblich betrunkene 42-Jährige die beiden Jugendlichen aufs Übelste. Zudem reagierte er nicht auf die wiederholten Ansprachen der Polizeibeamten. Daraufhin wurde er durchsucht. Dabei konnten die 40 Euro aufgefunden werden. Der 42-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er kam in Gewahrsam, bis ihn ein Bekannter abholte und nach Hause brachte.

