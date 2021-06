Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mayen, Stehbach (ots)

In der Nacht vom 12. auf 13.06.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, grauen, Pkw, Seat Leon. Die bislang unbekannten Täter zerkratzen eine Tür auf der Fahrerseite des Fahrzeugs und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell