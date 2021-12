Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Wohnung in der Vom-Stein-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 21.12.2021, gegen 05:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Vom-Stein-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in einem Kinderzimmer der Wohnung aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Kinderklinik gebracht und nach kurzer Behandlung wieder entlassen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

