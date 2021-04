Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Schmierereien hinterlassen?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der Turnerstraße in Rodenbach am Werk waren. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge an der Umzäunung der dortigen Schule Graffiti-Schmierereien fest. Die Wände waren mit mehreren Zeichen unter anderem Herzen und Pfeile, beschmiert worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 26. März 13 Uhr und Montag, 29. März 08:30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell