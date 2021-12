Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsgefährdung auf Parkplatz - Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 20.12.2021, gegen 21:50 Uhr, teilte ein 23-Jähriger der Polizei mit, dass ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße mehrfach abgebremst und anschließend wieder stark beschleunigt habe, so dass der 23-Jährige und andere Personen zur Seite springen mussten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 20-Jährigen neben dem besagten Auto stehend feststellen sowie seine Freunde, eine 20-Jährige, eine 19-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 20-Jährigen verlief positiv. Er wurde mit zur Dienststelle genommen zwecks Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet alle Personen, die sich durch den 20-Jährigen gefährdet gefühlt haben und alle, die Zeuge des Vorfalls gewesen sind, sich zu melden bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell