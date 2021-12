Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wasserhähne gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, gegen 10:00 Uhr und dem 20.12.2021, gegen 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Parzelle der Kleingartenanlage Langgarten in der Langgartenstraße ein. Dort stahlen sie zwei Wasserhähne von einem Brunnen auf dem Grundstück. Zudem versuchten sie, die Tür des Gartenhäuschens aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

