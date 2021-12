Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 51-Jähriger gefährdet Straßenverkehrsteilnehmer und flüchtet - Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 20.12.2021, gegen 18:40 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger auf der Abfahrt von der B44 in Richtung Ludwigshafen-Rheingönheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger im Kreisverkehr in Höhe einer Bäckerei Hauptfiliale, bog an der Kreuzung nach links auf die Fahrbahn des 19-Jährigen ab und missachtete hierbei dessen Vorfahrt. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 51-Jährigen in das Fahrzeugheck seines Autos. Der 51-Jährige verlangsamte daraufhin seine Fahrt kurzfristig, beschleunigte dann aber wieder und entfernte sich vom Unfallort. Als der 19-Jährige ihn verfolgte, fuhr der 51-Jährige bei Rot über die Ampel in den Kreuzungsverkehr in Richtung Kropsburgstraße. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit, teilweise 70 km/h in einer 30er Zone durch Mundenheim. Dabei wurde zumindest ein unbekanntes Kind in der Trifelsstraße gefährdet, da der 51-Jährige sehr knapp am Gehweg vorbei fuhr und das Kind daraufhin zur Seite lief. Danach fuhr der 51-Jährige bis in die Hardenburgstraße. Dort schaltete er sein Licht aus und fuhr auf ein Privatgelände. Der 19-Jährige wartete auf die alarmierten Polizeibeamten, die kurze Zeit später eintrafen und den 51-Jährigen kontrollierten sowie seinen Führerschein sicherstellten.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die sich durch den 51-Jährigen gefährdet gefühlt haben und alle, die Zeuge des Vorfalls gewesen sind, sich zu melden. Insbesondere auch das Kind in der Trifelsstraße bzw. dessen Erziehungsberechtigte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell