POL-UL: (HDH) Königsbronn - Auto prallt gegen Baum

Nicht mehr fahrbereit war ein VW nach einem Unfall am Sonntag bei Köningsbronn

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW von Königsbronn in Richtung Zang. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den Autofahrer aus seinem Fahrzeug. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden and dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Nach dem Unfall war die Fahrbahn für einige Zeit gesperrt.

