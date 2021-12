Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Alkohol am Steuer

Ulm (ots)

Eine Streife der Polizei Ochsenhausen kontrollierte am Samstag, gegen 21:50 Uhr, bei Berkheim einen Pkw Skoda. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 23jährigen Skodafahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 23jährige Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2367001)

