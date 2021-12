Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer erfasst Frau auf Elektroroller 01.12.2021

Konstanz (ots)

Eine 21-jährige Fahrerin eines E-Rollers musste nach einem Unfall am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer erfasste die Frau, die auf dem Gehweg unterwegs war, beim Rechtsabbiegen. Die 21-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei im Hüftbereich. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

