POL-KN: (Rottweil) Bei Unfallflucht ertappt

Rottweil (ots)

Ein Mercedes-Fahrer hat am Mittwochabend in der Hochbrücktorstraße eine Autofahrerin ertappt, die beim Ausparken sein Auto beschädigte und dann weiterfuhr ist. Er erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Kurz danach überprüfte die Polizei die anhand der Autonummer festgestellte 38-Jährige Autobesitzerin an deren Wohnadresse. Bei der Besichtigung ihrer E-Klasse durch die Polizei wurden an deren Karosserie frische Unfallspuren festgestellt und dokumentiert. An der C-Klasse des 57-jährigen Anzeigeerstatters waren die Stoßstange und der hintere Kotflügel beschädigt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf über 1000 Euro.

