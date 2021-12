Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS

Schwarzwald-Baar-Kreis) Telefonbetrüger unterwegs (02.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit einer Vielzahl von Anrufen durch "Falsche Polizeibeamte" suchen Telefonbetrüger den Schwarzwald-Baar-Kreis heim. In den Vormittagsstunden des Donnerstag riefen die Täter mehrere Personen an, gaben sich als "Polizeibeamte" aus und behaupteten, dass in unmittelbarer Nähe der Angerufenen eingebrochen worden sei. Die Gauner versuchten dann von ihren Opfer zu erfahren, ob diese Geld und Wertsachen zuhause haben, die später von den vermeintlichen "Polizeibeamten" abgeholt werden sollten.

Die Polizei warnt vor diesen Anrufen und bittet Personen, die solche oder ähnliche Anrufe erhalten, einfach aufzulegen und dann selbst die "richtige Polizei" über diese Betrugsanrufe zu informieren. Die Polizei nimmt niemals Geld, das vor angeblichen Einbrechern in Sicherheit gebracht werden muss, entgegen - schon gar nicht an der Haustüre. Weitere Hinweise gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder auf den Internetseiten www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell