Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkrs. KN) Mercedes-Cabrio fängt an zu brennen

Öhningen (ots)

Ein Mercedes-Cabriolet hat am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Döllenstraße plötzlich angefangen zu brennen. Die Feuerwehr Öhningen rückte mit 15 Einsatzkräften an den Brandort aus und löschte das Fahrzeug, bevor es komplett in Flammen aufging. Dennoch wurde die Front des acht Jahre alten Autos durch den Brand zerstört. Ursache ist wahrscheinlich ein technischer Defekt im Motorraum. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 40.000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell