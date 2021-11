Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch mutwilliges Entfernen von Leitpfosten

K 31 / Verlängerung Schaumburger Straße, 65582 Diez (ots)

Mutmaßlich in der Tatzeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag (20.11.-21.11.) zerstörten bzw. beschädigten unbekannte Tatverdächtige eine Vielzahl an Leitpfosten im Bereich der K31 bis zur Einmündung L318. Die Leitpfosten wurden hierbei teilweise aus der Verankerung gerissen und in die angrenzenden Felder geworfen.

Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Die Polizei Diez bittet um Mitteilung von Zeugenhinweisen in der Sache unter der Rufnummer 06432/601-0.

