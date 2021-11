Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ober- und Niederelbert - Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten ***Zeugen gesucht***

Niederelbert (ots)

In der Nacht Freitag, 19.11.21, auf Samstag, 20.11.21, wurde in den Ortschaften Ober- und Niederelbert durch bislang unbekannte Täter jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Folge wurde der gesamte Inhalt, Zigaretten sowie Bargeld, entwendet. Den bisherigen Ermittlungen nach wurde hierzu ein elektrisches Schneidewerkzeug verwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602-9226-0) zu melden.

