POL-UL: (UL) Ulm - Aus dem Staub gemacht

Nur kurz wähnte sich ein Unfallverursacher am Samstagabend in Sicherheit vor ihn die Polizei ermitteln konnte.

Wenige Minuten vor Mitternacht parkte ein 61jähriger Mann mit seinem Seat aus einem Parkplatz in der Gideon-Bacher-Straße aus und touchierte dabei einen gegenüber geparkten VW-Golf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Mann sein Heil in der Flucht. Zwei Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden. Sie notierten sich die Autonummer des Seat und informierten die Polizei. Den Fahrer des Seat konnten sie beschreiben. Das leicht beschädigte Auto konnte kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Ulm-West an der Anschrift des Fahrzeughalters in Blaustein festgestellt werden. Der Fahrer war inzwischen zu Hause. Als er zum Unfallhergang befragt werden sollte, stellte sich heraus, dass er offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2367174)

