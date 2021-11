Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Diebstahl mehrerer Videokameras - Autokennzeichen gestohlen

Fulda

Auto beschädigt

Fulda - Zwischen Donnerstag (25.11.), 14 Uhr und Freitag (26.11.), 18 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Von-Galen-Straße einen grauen Renault Megane. Die Täter zerkratzten den Lack auf der Fahrerseite und verursachten so 500 Euro Sachschaden. Das Auto stand vor einem Mehrfamilienhaus am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl mehrerer Videokameras

Eichenzell/Rothemann - Unbekannte stahlen am Montagmorgen (29.11.), gegen 6.45 Uhr, in der Hammelburger Straße mehrere Videokameras im Wert von circa 500 Euro vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Eine Kamera war im Außenbereich montiert, weitere Drei in einem Hausflur. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda - Im Gerloser Weg stahlen Unbekannte am Montag (29.11.), zwischen 5.40 Uhr und 14.30 Uhr, das vordere Kennzeichen FD-MA 809 eines schwarzen Mitsubishi Space Star. Das Auto stand auf einem Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

