POL-OH: Pressemeldung der PSt. Hilders - Unfall im Begegnungsverkehr bei Gersfeld

Am Montag, den 29.11.2021 gegen 07:37 Uhr ereignete sich auf der B279 zwischen Gersfeld-Altenfeld und Gersfeld-Hettenhausen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Im Zuge dieses Verkehrsunfalls kam es zu enormer Staubildung in beiden Fahrtrichtungen, die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt.

Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Solms befuhr die B279 von Gersfeld-Hettenhausen kommend in Richtung Gersfeld-Altenfeld. Auf Höhe Kilometer 3,2 geriet dieser aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 64-jährige LKW-Fahrer aus Ostheim v.d. Rhön der mit seinem LKW in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, konnte gerade noch nach rechts in die Bankette ausweichen und somit einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der 52-jährige PKW-Fahrer streifte mit seiner linken Fahrzeugseite die linke Vorderradfelge sowie die Trittstufen des entgegenkommenden LKWs. Der 52-jährige Fahrer des PKW erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Klinikum Fulda verbracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2000 EUR. Am LKW entstand ein Sachschaden ebenfalls von etwa 2000 EUR.

