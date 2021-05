Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raubüberfall auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Borken (ots)

Am 01.05.2021 kam es gegen 21:45 Uhr an der Raesfelder Straße in Borken zu einem Raubüberfall auf die dortige Tankstelle. Eine männliche Person betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schußwaffe die Tageseinnahme. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 16 - 18 Jahre alt, 170 - 175cm groß, normale Figur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauem Kaputzenpulli und einem schwarzen Rucksack. Darüber hinaus trug er einen blauen med. Mundschutz. Nach Tatausführung flüchtete die Person in Richtung Windhorststraße. Zur Höhe der Beute kann zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Borken unter 02861 - 9000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell