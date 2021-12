Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht Wiesenstraße

Uslar (ots)

Uslar (He). Am 11.12.2021, im Zeitraum von 08:45 bis 10:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Wiesenstraße in Richtung Mühlenstraße. Auf Höhe der Tankstelle Siebrecht kam dieser zu weit nach rechts und touchierte dadurch einen linken Außenspiegel eines geparkten Pkws. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 200EUR. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Bei sachdienlichen Hinweisen kontaktieren Sie bitte das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571-926000.

