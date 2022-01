Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Tierquäler in Werdorf - Polizei sucht Zeugen + In EDEKA eingestiegen + Lack zerkratzt + Unfallfluchten + Ampelmast getroffen + Kennzeichen gestohlen +

Dillenburg (ots)

Aßlar-Werdorf: Katze mit Pfeilen beschossen / Polizei bittet um Mithilfe -

Heute Morgen (05.01.2022) wandte sich eine Werdorferin an die Polizei. Am Dienstagmorgen (04.01.2021) kehrte ihre Siam-Katze nach Hause zurück. In ihrem Kopf steckten drei "Pfeile", die die Besitzerin herauszog. Die Katze lebt. Die Pfeile ähneln Injektionsnadeln für den Einmalgebrauch, die auf Spritzen aufgesteckt werden. Sie sind aus dünnem Metall und verfügen über einen farbigen Kunststoffkegel. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Spitzen mittels eines Blasrohrs auf die Katze schoss. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen: Wer hat im Zeitraum zwischen Montag (03.01.2022), gegen 14.00 Uhr und Dienstag (04.01.2022), gegen 11.00 Uhr in diesem Zusammenhang im Bereich der Straße "Am Katzenrain" Beobachtungen gemacht? Wer kann sonst Angaben zu dem Tierquäler machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Unfallflucht in der Bahnhofstraße -

An einem in der Bahnhofstraße parallel zur Fahrbahn geparkten BMW ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Der schwarze Dreier parkte am Montag (03.01.2022), zwischen 21.15 Uhr und 21.22 Uhr gegenüber der Hausnummer 6-8. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinter dem BMW touchierte der Unbekannte das Heck des Dreiers und beschädigte die Stoßstange. An der Stoßstange entdeckten Polizisten rote Farbe des Unfallwagens. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Aufprall auf den BMW am Montagabend in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang ein rotes Fahrzeug mit frischen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Drei Autos im Hammerweg zerkratzt -

Vergangene Woche vergriff sich ein Unbekannter an insgesamt drei im Hammerweg geparkte Fahrzeuge. In der Nacht von Mittwoch (29.12.2021) auf Donnerstag (30.12.2021) trieb er mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack eines weißen Corsas, eines schwarzen Audi A4 Kombi sowie eines blauen Opel Zafiras. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Täter vergangene Woche im Hammerweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Siegbach-Eisemroth: Nach Zusammenstoß weitergefahren -

Der Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Hartenrod und Eisemroth beschäftigt derzeit den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages (25.12.2021) war der Besitzer eines roten Skoda Oktavia Kombi in Richtung Eisemroth unterwegs. Um kurz nach 09.00 Uhr kam ihm im Verlauf einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn geriet dieses Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Skoda und prallte leicht, hinten seitlich, gegen den Oktavia. Hierdurch verlor der Skodafahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn an und landete auf einer Wiese. Verletzt wurde niemand, der Blechschaden summiert sich auf etwa 6.000 Euro. Auch an dem Fahrzeug des Unfallfahrers müssen auf der Fahrerseite Beschädigungen zurückgeblieben sein. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug mit frischem Unfallschaden auf der Fahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Katzenfurt: Geparkten Corsa gedotzt -

Auf einem Schaden von rund 2.000 Euro wird die Besitzerin eines Corsas sitzen bleiben, sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der ihren Wagen zu Beginn der Woche in der Talstraße beschädigte. Der schwarze Opel stand im Zeitraum von Montag (03.01.2022), gegen 16.30 Uhr bis Dienstag (04.01.2022), gegen 06.55 Uhr im Talweg, in Höhe der Hausnummer 8. Beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige das Heck des Corsas und beschädigte auf der Fahrerseite die Stoßstange, das Rad sowie den Kotflügel. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Beschädigungen an Grundschule -

Auf dem Gelände der Grundschule in der Bornstraße trieben am Montagabend (03.01.2021) Unbekannte ihr Unwesen. Die Täter rissen in einem Durchgang neben der Feuertreppe einen Bewegungsmelder ab und beschädigten einen Lautsprecher. Den Schaden schätzt die Schulleitung auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu Personen, die sich am Montagabend auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Gegen Ampelmast geprallt -

Unverletzt überstand ein 52-jähriger Nissanfahrer gestern Abend (04.01.2022) einen Zusammenstoß mit einem Ampelmast. Der Solmser war gegen 22.35 Uhr auf der Straße "Neustadt" vom Karl-Kellner-Ring in Richtung Altenberger Straße unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen einen Ampel-Mast. Der Mast fiel quer auf die Fahrbahn. Ein technischer Notdienst übernahm den Abbau der Anlage. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden - den Blechschaden beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Schäden an der Ampel belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.000 Euro.

Hüttenberg-Rechtenbach: Kennzeichen abmontiert -

Auf dem Parkplatz vor der Schwingbachschule trieben Kennzeichendiebe ihr Unwesen. Sie montierten beide Nummernschilder eines dort geparkten Mercedes Sprinter ab. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Montag (03.01.2022), gegen 20.30 Uhr bis Mittwoch (05.01.2022), gegen 06.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Kennzeichen "LDK-MB 521" machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Einbruch zielt auf Zigaretten -

In der zurückliegenden Nacht stiegen Einbrecher in den EDEKA in der Wetzlarer Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt und griffen sich im Kassenbereich sämtliche Zigaretten. Zudem ließen sie den Kasseneinsatz mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld mitgehen. Angaben zur Anzahl der erbeuteten Zigaretten können momentan noch nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 200 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht von Dienstag (04.01.2022) auf Mittwoch (05.01.2022) Personen oder Fahrzeuge am EDEKA-Markt beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

