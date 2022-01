Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angetrunkener Fahranfänger begeht Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven/ Stadt Cuxhaven, Poststraße

In den frühen Morgenstunden des 22.01.2022, etwa gegen 04:30 Uhr, kollidierte ein 23-jähriger Fahranfänger aus Cuxhaven mit seinem Mercedes Vito beim Rangieren aus einer Parklücke vor einem Restaurant in der Poststraße mit einem ordnungsgemäß abgestellten BMW und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der junge Mann hinterließ zwar einen Zettel am gegnerischen Fahrzeug, wartete jedoch keine angemessene Zeit und kontaktierte auch nicht die Polizei. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, folgte dem Unfallflüchtigen und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem Verursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Der in der Probezeit befindliche Fahranfänger muss sich nun für sein Fehlverhalten verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen, jedoch der Führerschein belassen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

