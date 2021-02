Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Zwei Gartentore aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Durch eine Streife wurde am Mittwoch, kurz vor 20.00 Uhr ein offenstehendes Gartentor im Friedrichstaler Eschenweg festgestellt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Gartentor aufgebrochen worden war. Schuhspuren im Schnee führten in den Garten des Anwesens. Auch am Nachbarhaus wurden frische Schuhspuren im Garten festgestellt. Auch hier war das Gartentor aufgebrochen worden. Es wurde augenscheinlich nicht versucht in die Wohnhäuser einzubrechen.

In der Nacht zum 31. Januar brachen jedoch Unbekannte in ein Haus im Eschenweg ein.

Zeugen die am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzten.



