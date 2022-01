Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag im Zeitraum von 01:45 Uhr bis 16:45 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte in der Tammer Straße in Bissingen. Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldscheinkassetten. Zudem stahl der Einbrecher Münzgeld in Höhe von etwa 200 Euro sowie einen Bedienungsgeldbeutel, in dem sich rund 300 Euro befanden. Wieviel Geld er aus den Automaten erbeutete, ist noch nicht bekannt. Auch der an den Automaten entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

