POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Leichtverletzte bei Unfall an Parkplatzausfahrt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin die Schwieberdinger Straße ortsauswärts. An der Ausfahrt eines Schnellrestaurants übersah ein 21-Jähriger, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, beim Einfahren auf die Schwieberdinger Straße den PKW des 29-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Sowohl der 29-Jährige als auch seine Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und mussten vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro.

