Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem VW Golf. Der 63-jährige LKW-Fahrer war zum Unfallzeitpunkt auf der Schwieberdinger Straße (Kreisstraße 1661) in Richtung Landesstraße 1140 unterwegs, als ihm von der Landesstraße 1140 die 78-jährige VW-Fahrerin entgegenkam. Diese bog aus Richtung Ludwigsburg kommend in die Schwieberdinger Straße ab und kam hierbei, wie sich später herausstellte vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung, auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro. Die 78-Jährige musste zur Blutentnahme und ihr Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Schwieberdinger Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

