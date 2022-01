Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tatverdächtiger nach Brandstiftung ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen rückten zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen zu einem Brand an den Bahnhof nach Bietigheim aus. Gegen 02:40 Uhr alarmierte ein 32-jähriger Mann telefonisch die Feuerwehr, dass es im Bereich des Bahnsteigs brennen soll. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen in Flammen stehenden Lokführeraufenthaltsraum fest und löschten den Brand umgehend. Nachdem der 32-Jährige zunächst zwei unbekannte Jugendliche als mögliche Täter ist Spiel brachte, zeigte die Auswertung von Videoaufzeichnungen, dass er den Brand selbst verursacht hatte. Der geistig beeinträchtigte 32-Jährige räumte spontan gegenüber den Einsatzkräften die Tat ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

