Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Öffentlichkeitsfahndung +++ Jugendlicher Täter nach schwerer räuberischer Erpressung gesucht

Delmenhorst (ots)

Zum Nachteil einer Tankstelle sowie eines Tierbedarfshops wurden im Stadtgebiet Delmenhorst am Sonntag, dem 05. September 2021, bzw. am Montag, dem 13. September 2021, schwere räuberische Erpressungen unter Vorhalt einer Schusswaffe durch zwei männliche Täter durchgeführt. Am 14. September konnte einer der Täter, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Delmenhorst, ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Delmenhorster wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zum zweiten, bislang noch unbekannten männlichen Täter dauern an. Im Rahmen der Tatausführungen wurden die beiden männlichen Täter von Videoüberwachungskameras der geschädigten Unternehmen aufgenommen.

Beschreibung des bislang unbekannten Täters: männlich, jugendliche Erscheinung, schlank, ca. 180 cm groß.

Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

