Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradcodierung bei der Polizei in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Das Polizeikommissariat Nordenham bietet am Donnerstag, 30. September 2021, in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr, das kostenlose Codieren von Fahrrädern an.

Interessenten vereinbaren bitte vorab telefonisch einen Termin unter der Rufnummer 04731-99810.

Zudem wird gebeten, einen gültigen Personalausweis oder ein sonstiges amtliches Ausweisdokument sowie einen Eigentumsnachweis in Form einer Rechnung oder eines Kaufbelegs zum Termin mitzubringen.

Die Besitzer eines Pedelecs werden gebeten, den Schlüssel für den Akku des Pedelecs mitzuführen, da sich die erforderliche Fahrradrahmennummer unterhalb des Akkus befindet.

Zur Beachtung der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus muss während des gesamten Termins der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Um längere Wartezeiten und vermeidbare Kontakte zu minimieren, wird um pünktliches Erscheinen zum vereinbarten Termin gebeten.

Allgemeine Informationen zur Fahrradcodierung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land/themen/fahrradcodierung-1072.html

