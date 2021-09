Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. September 2021, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Straße "Deichstücken" in Elsfleth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die unbekannte Täterschaft gelangte durch ein Seitenfenster in das Wohnhaus und entwendete Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 / 9350 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell