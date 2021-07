Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankenthal (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer parkte seinen schwarzen Mercedes Benz Van in Höhe des Anwesens Matthäus-Merian-Ring 8B in Frankenthal. Im Zeitraum vom 15.07.2021, ca. 18:00 Uhr, bis zum 16.07.2021, ca. 06:00 Uhr, wurde der PKW durch bislang unbekannten Täter an der Heckstoßstange, sowie an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden, welcher sich auf ca. 7500EUR beläuft, ist einem Unfallschaden zuzuführen. Täter und Tatfahrzeug sind bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

