Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss PKW geführt

Speyer (ots)

16.07.2021, 23:55 Uhr. Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss eine 54-jährige Frau aus Lingenfeld rechnen, welche am späten Donnerstagabend mit ihrem PKW durch die Polizei kontrolliert wurde. Zeugen waren zuvor auf die sich auffällig verhaltende Frau aufmerksam geworden und meldeten dies der Polizei. Die Frau war gerade dabei als Führerin ihres PKW aus einer Parklücke auszuparken, als sie von den Beamten angehalten werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei ihr deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. So überraschte es auch nicht, dass die Frau beim Aussteigen stark schwankte und unsicher auf den Beinen war. Ein Atemalkoholtest wurde durch die Frau abgelehnt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei appelliert nicht unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilzunehmen!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell