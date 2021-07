Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus, 15.07.2021, 22:00 Uhr - 16.07.2021, 09:00 Uhr

Speyer (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Wohnhaus in der Mittelgasse in Otterstadt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob letztlich Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht angegeben werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird noch ermittelt. Das Haus war zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Ein Anwohner bemerkte einen Tag vor der Tat zwei männliche Personen, welche er als Paketzusteller wahrnahm. Sie sollen sich nach dem Wohnanwesen erkundigt und dieses über einen 15-minütigen Zeitraum beobachtet haben, weshalb mögliche Bezüge zu dem Einbruch angenommen werden.

Zeugen, die Angaben zu den zwei männlichen Personen machen können oder andere auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mittelgasse in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

