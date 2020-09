Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 1000 Meter Kupferkabel gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen Montag, 21. September, 14 Uhr, und Dienstag, 22. September, 7.15 Uhr, eine größere Menge Kupferkabel an der Feldhauser Straße in Scholven. Die Diebe erbeuteten auf einem Parkplatz etwa 1000 Meter bereits verlegte Stromkabel und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell