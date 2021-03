Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Mehrfamilienhauses an der Selmenstraße -Feuerwehr setzt Drehleiter ein-

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am heutigen Donnerstag (18.03.2021, 09.09 Uhr) wurde der Polizei ein Brand eines Hauses an der Selmenstraße gemeldet. Bei deren Eintreffen war kein offenes Feuer zu erkennen. Aufgrund der offensichtlichen Rauchentwicklung war es aber mehreren Bewohnern nicht möglich ihre Wohnungen zu verlassen. Die eintreffende Feuerwehr brachte dann mit ihrer Drehleiter insgesamt neun Personen und einen Hund aus dem Haus in Sicherheit. Sechzehn Personen waren insgesamt betroffen. Da vierzehn die Mitfahrt zu einer abschließenden Untersuchung in einem Krankenhaus ablehnten, sowie bei zwei Betroffenen keinerlei Hinweise auf eine Verletzung erkennbar waren, wurde Niemand in ein Krankenhaus transportiert. Die Herkunft der Rauchentwicklung ist unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln nun hinsichtlich der Ursache.

