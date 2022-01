Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt/ Taschendiebe/ Lkw besprüht

Neuenrade (ots)

Vier Unbekannte haben am Sonntag kurz vor 3 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten im Kreuzungsbereich Heckengasse/Kampstraße/Obere Halle aufzusprengen. Ein Zeuge hörte gegen 3 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster schaute, sah er den qualmenden Automaten und einen wegfahrenden weißen VW Up. Etwa zehn bis 15 Minuten später beobachtete er vier junge Männer dabei, wie sie versuchten, das Gerät zu öffnen. Als dies nicht gelang, stiegen sie in einen weißen VW Up mit verchromten Radzierblenden und fuhren in Richtung Lidl davon. Die jungen Männer dürften zwischen 16 und 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Eine Person trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Streifen, helle Sportschuhe und einen grauen Kapuzenpullover. Die anderen Personen waren dunkel gekleidet.

Einer 88-jährigen Neuenraderin wurde am Mittwoch vergangener Woche in einem Discounter im Mühlendorf die Geldbörse gestohlen. Sie erstattete am nächsten Morgen Anzeige. Der Diebstahl passierte zwischen 10.45 und 11 Uhr. Sie hatte ihre Einkaufstasche mitsamt Geldbörse während des Einkaufs an ihren Rollator gehängt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

In der Silvesternacht wurden an der Altenaer Straße ein Lastzug mit Sprühfarbe beschmiert. Der Fahrer bemerkte den Schaden an Zugmaschine und Anhänger am Neujahrsmorgen gegen 11 Uhr. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell