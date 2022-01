Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Beim Linksabbiegen Kontrolle verloren

Ludwigsburg (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Dienst gegen 10:00 Uhr beim Linksabbiegen von der B 27 auf die L 1138 Richtung Monrepos aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Verkehrsteiler mit Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B 27 für eine halbe Stunde komplett und die Abbiegespur Richtung Monrepos für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

