Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Metall im Mais beschädigt Häcksler

Gescher (ots)

Eine Metallstange hat am Sonntag bei der Maisernte erheblichen Schaden an einem Häcksler angerichtet. Das Geschehen spielte sich in Gescher ab: In der Bauerschaft Tungerloh-Capellen war gegen 18.00 Uhr ein Erntefahrzeug auf einem Feld unterwegs. Als die Maschine die Maispflanzen einzog, hörte der Fahrer plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Inneren. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte eine Metallstange im Mais platziert. Bereits am Tag zuvor hatte der Geschädigte beim Ernten auf einem weiteren Maisfeld noch rechtzeitig eine Metallstange entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

