Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher scheitern an Haustür

Stadtlohn (ots)

Gewaltsam wollten Unbekannte in ein Wohnhaus in Stadtlohn eindringen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Haustür aufzuhebeln. Das Geschehen spielte sich an der Straße Mozartwinkel ab. Die Tatzeit erstreckt sich auf den Zeitraum, der zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, liegt. Die Kripo in Ahaus bittet unter Tel. (02561) 9260 um Hinweise.

