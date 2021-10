Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

VW Sharan gesucht

Gronau (ots)

Am Mittwoch bog der noch unbekannte Fahrer eines grauen VW Sharan gegen 17.40 Uhr von der Vereinsstraße nach links auf die August-Hahn-Straße ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw eines 55-jährigen Gronauers, der die Vereinsstraße in Gegenrichtung befahren und verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz des angerichteten Schadens von mehr als Tausend Euro fort. Der Sharan mit Ortkennzeichen aus Hannover war bei dem Unfall an der linken Seite beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell