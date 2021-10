Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Brand an der Bolandsstegge

Rhede (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwoch gegen 14.05 Uhr wegen eines Brandes auf einem Gehöft an der Bolandsstegge alarmiert. Betroffen war ein Bürogebäude, in dem ein Bürogerät in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell